Kellogg Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Kellanova-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 58,66 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 55,91 USD, was einem Unterschied von -4,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt bei der Chartanalyse berücksichtigt. Dieser liegt aktuell bei 52,64 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+6,21 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Kellanova in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion weisen ebenfalls auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hin.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 12,35, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung für die Kellanova-Aktie ist auf langfristiger Basis neutral. Von insgesamt 18 Analysten lagen 0 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen führten. Basierend auf den Analystenschätzungen wird ein durchschnittliches Kursziel von 66 USD erwartet, was einem Potenzial von 18,05 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kellogg-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...