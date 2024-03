Kellogg Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Kellanova hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -1,7 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kellanova im Branchenvergleich um -6,59 Prozent unterperformt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 35,34 Prozent, und Kellanova war 43,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Kellanova-Aktie laut Analystenmeinungen als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertungen zeigen 1 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht. Kurzfristig betrachtet ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 Gut und 0 Neutral-Einschätzungen vorliegen, was bedeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten ist. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 62,8 USD. Dies würde eine Performance von 12,85 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 55,65 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kellanova eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kellanova daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, liegt auch in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung vor. Insgesamt erhält Kellanova von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova liegt derzeit bei 12,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens. Dies ist 63 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der momentan bei 34 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

