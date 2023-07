Kellogg Aktie: Technische Analyse deutet auf Widerstand hin. Kann sie überwunden werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Kellogg befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, nachdem die Aktie in den letzten Monaten einen starken Anstieg verzeichnete. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass ein Widerstand bei 55,76 EUR liegt, was bedeutet, dass es möglicherweise schwierig sein wird, diesen Widerstand zu überwinden und weiterhin positive Kursgewinne zu erzielen.

Es wird erwartet, dass die Kellogg Aktie erst dann wieder an Stärke gewinnt und neue Höchststände erreicht, wenn dieser Widerstand erfolgreich durchbrochen wird. In diesem Fall könnte die Aktie auf lange Sicht weiter steigen und potenzielle Gewinne für Aktionäre generieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prognosen auf Schätzungen basieren und keine garantierten Ergebnisse darstellen. Der Aktienmarkt kann volatil sein und unterliegt verschiedenen Faktoren wie...