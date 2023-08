Kellogg Aktie: Spannende Quartalsbilanz in 85 Tagen - Prognosen und Erwartungen der Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Kellogg, das US-amerikanische Unternehmen mit Sitz in Battle Creek, wird in 85 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre erwarten und wie hat sich die Kellogg Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Marktkapitalisierung der Kellogg Aktie beträgt derzeit 20,61 Mrd. EUR und alle Augen sind gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte Kellogg einen Umsatz von 3,58 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung auf voraussichtlich 3,69 Mrd. EUR oder +7,50 Prozent erwartet. Der Gewinn soll hingegen um -5,00% auf 267,23 Mio. EUR fallen.

Wenn wir einen Blick auf das Gesamtjahr werfen, sind Analysten eher optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen...