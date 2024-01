Kellogg Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Eine Analyse von Kellanova auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Demnach wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova derzeit 12,35 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie von Kellanova als "Neutral" eingeschätzt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie in letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Das Kursziel der Analysten liegt bei 66 USD, was eine zukünftige Performance von 16,48 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral" Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kellanova liegt bei 28,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Kellanova-Aktie in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Sollten Kellogg Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...