Kellogg Aktie: Quartalsbilanz in 103 Tagen – Erwarteter Umsatzanstieg +5,40%

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Bald ist es so weit. In 103 Tagen wird das Kellogg Unternehmen mit Sitz in Battle Creek, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Kellogg Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20,35 Mrd. EUR erwartet die Kellogg Aktie vor Börseneröffnung gespannt erwarteten Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Kellogg noch 3,52 Mrd. EUR und wird nun voraussichtlich um +8,50 Prozent auf 3,66 Mrd. EUR steigen.

Auch auf Jahressicht zeigen sich Analysten optimistisch mit einem erwarteten Umsatzanstieg von +5,40 Prozent und einem Rückgang des Gewinns um -2,60 Prozent auf 797,04 Mio....