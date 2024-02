Kellogg Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anleger-Stimmung für Kellanova wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Laut der Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung zuordnet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Kellanova einen RSI-Wert von 32,83 auf, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass die Stimmung für Kellanova in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Allerdings wurde auch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Kellanova gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kellanova als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 12,35 liegt die Aktie insgesamt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" von 31,19. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Kellogg kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...