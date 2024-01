Kellogg Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kellanova insgesamt sechs Analystenbewertungen, wobei das durchschnittliche Rating des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 14,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 4,17 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte Kellanova eine Performance von -16,5 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche eine Underperformance von -4,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite 170,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kellanova-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,63 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Performance und somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Kellanova-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

