Kellogg Aktie: Ist es vollbracht?

Die Aktie der Kellanova erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 neutrale Bewertungen von Analyseabteilungen, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Dies führt zu einer langfristigen neutralen Einschätzung. Im vergangenen Monat gab es eine neutrale Empfehlung und keine schlechten Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als neutral einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Kellanova-Aktie beträgt 66 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,48 Prozent darstellt, was als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Kellanova.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Kellanova eine Performance von -16,5 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche von -11 Prozent zu einer Underperformance von -5,5 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite mit 174,12 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls positive Themen verstärkt diskutiert, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die Dividendenrendite der Kellanova-Aktie beträgt 4,17 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt und daher neutral bewertet wird. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

