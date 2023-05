Kellogg Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

An der Börse New York notiert die Aktie Kellogg am 29.05.2023, 11:21 Uhr, mit dem Kurs von 67.67 USD. Die Aktie der Kellogg wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kellogg auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Kellogg ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,57 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,33 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kellogg wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 4 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kellogg vor. Das Kursziel für die Aktie der Kellogg liegt im Mittel wiederum bei 71 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 67,67 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,92 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kellogg insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Kellogg nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,28 Prozentpunkte (3,39 % gegenüber 3,11 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

