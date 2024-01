Kellogg Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs der Kellanova in der Verbrauchsgüterbranche zeigt eine Rendite von -16,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance, was einer Differenz von mehr als 184 Prozent entspricht. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,75 Prozent, wobei Kellanova mit 5,74 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Kellanova von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Redaktion wertete diverse Kommentare und Wortmeldungen aus und stellte fest, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", obwohl auch 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kellanova bei 58,45 USD liegt, während die Aktie selbst bei 55,42 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,18 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 53,75 USD, und somit wird die Aktie mit einem Abstand von +3,11 Prozent als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 12,35 und liegt damit um 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer Bewertung als "Gut" auf dieser Stufe führt.

