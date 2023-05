Kellogg Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Für die Aktie Kellogg stehen per 12.05.2023, 08:58 Uhr 70.7 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Kellogg zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kellogg auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kellogg. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,45 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kellogg momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Kellogg auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,7). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Kellogg wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Die Kellogg ist mit einem Kurs von 70,7 USD inzwischen +5,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,21 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,57 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 68,56. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kellogg auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

