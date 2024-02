Kellogg Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova beträgt derzeit 12,35 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 für die Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Kellanova im letzten Jahr eine Rendite von -16,5 Prozent erzielt, was 24,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -16,95 Prozent, worüber Kellanova derzeit um 0,45 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Kellanova-Aktie sind alle 6 Einstufungen "Neutral", was im Durchschnitt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 63,2 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 16,58 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich der Anlegerstimmung wurden in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich positive Bewertungen in sozialen Medien abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft, obwohl die Auswertung auch 3 positive und 2 negative Signale ergab, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

