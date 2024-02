Kellogg Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Kellanova verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -16,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich um 48,73 Prozent, was einer Underperformance von -65,23 Prozent für Kellanova entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite 78,46 Prozent, und Kellanova lag 94,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schneidet das Unternehmen schlecht ab.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen für Kellanova abgegeben, was durchschnittlich zu einer neutralen Einschätzung führt. Im vergangenen Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamturteil führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 63,2 USD, was einem potenziellen Anstieg um 11,96 Prozent vom letzten Schlusskurs von 56,45 USD entspricht, was einer guten Empfehlung entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kellanova ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen dominierten insbesondere positive Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 4 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs für die Kellanova-Aktie von 57,22 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 56,45 USD, was einer Differenz von -1,35 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Kellanova-Aktie somit aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung.

