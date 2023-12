Kellogg Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Kellanova-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 54,04 USD um -8,47 Prozent vom GD200 (59,04 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 51,7 USD, was einem Abstand von +4,53 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Kellanova-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten schätzen die Aktie der Kellanova auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Kurzfristig wurden 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Durchschnitt erwarten Analysten ein Kursziel von 66 USD, was einer Erwartung von 22,13 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Kellanova-Aktie. Die positiven Meinungen und Themen überwiegen in den Kommentaren der letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Acht Handelssignale ergeben ein Bild von 0 Gut- und 8 Schlecht-Signalen, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Kellanova-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,89 Prozent erzielt, was 167,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Nahrungsmittel" liegt die Kellanova-Aktie aktuell 1,33 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Sollten Kellogg Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...