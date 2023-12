Keller Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Keller derzeit um 4,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,31 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keller-Aktie beträgt derzeit 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 47,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In fundamentalen Belangen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Keller-Aktie bei 7,9 liegt, was 76 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesen-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Keller in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,18 Prozent, was eine Outperformance von +24,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche und eine Überperformance von 23,47 Prozent im Vergleich zum Industrie-Sektor bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie.

