Keller Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Bauunternehmensaktie von Keller schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 0,87 Prozentpunkte (5,32 % gegenüber 4,45 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Keller als unterbewertet. Das KGV liegt mit 8,59 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 36,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Keller-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 747,71 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 880 GBP (+17,69 Prozent Unterschied). Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 808 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+8,91 Prozent). Daher erhält die Keller-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Keller-Aktie bei 18,53 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,18 Prozent. Auch hier liegt Keller mit 10,35 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.