Keller Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Analyse von Keller ergibt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Industrie hat Keller im letzten Jahr eine Rendite von 18,53 Prozent erzielt, was 16,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Keller-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt Keller unter dem Durchschnitt der Branche "Bauwesen" und wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Keller gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt.