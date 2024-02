Kelfred Holdings im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Kelfred war in den letzten zwei Wochen besonders negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte eine durchgehend negative Tendenz, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die hauptsächlich diskutierten Themen negativ. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung des Anleger-Stimmungsbarometers wider.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,92 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Kelfred-Aktie einen Wert von 10, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 43 auf, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Kelfred, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und der Sentiment und Buzz Analyse.