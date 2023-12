Kelfred Holdings Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Kelfred Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kelfred beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Kelfred derzeit einen schlechten gleitenden Durchschnittskurs aufweist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,55 HKD, während der Kurs der Aktie (0,45 HKD) um -18,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,47 HKD, was einer Abweichung von -4,26 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Kelfred deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kelfred zeigt aktuell einen Wert von 54,55, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54 für die Aktie, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Kelfred in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative Strength-Index eine Gesamtbewertung von "Neutral".