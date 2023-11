Kelfred Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Aktie von Kelfred zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,57 HKD, während der Aktienkurs bei 0,45 HKD um -21,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,51 HKD führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da hier eine Abweichung von -11,76 Prozent vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kelfred liegt bei 61,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf 25 Tage, mit 57,81 eine "Neutral"-Einschätzung auf.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Kelfred als "Neutral" bewertet, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festzustellen waren. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Kelfred.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die gemessenen Kommentare als auch die aufgegriffenen Themen waren überwiegend neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass die Stimmung rund um Kelfred als "Neutral" einzustufen ist.