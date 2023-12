Kelfred Holdings Aktie: Finger Weg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Kelfred-Aktie keine bedeutende Veränderung gab. Die Diskussionsintensität ergab ebenfalls, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Daher erhält die Kelfred-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kelfred-Aktie derzeit -10,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -21,82 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kelfred-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Kelfred-Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.