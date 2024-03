Kel Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Kel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1854,01 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1878 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1918,42 JPY nahe am letzten Schlusskurs (-2,11 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kel-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde Kel in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für den RSI der Kel-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität auf langfristiger Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.