Kel Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Aktie von Kel zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1813,96 JPY, während der Aktienkurs bei 1775 JPY um -2,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1757,34 JPY führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kel liegt bei 75,76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 42,65 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit fällt die Gesamteinschätzung auch hier auf "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Kel eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an zehn Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Stimmung der Anleger. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinstufung als "Neutral".