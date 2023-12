Kel Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Kel-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und an drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar positive Signale. Aktuell sind die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen rund um die Aktie interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Kel-Aktie kurzfristig betrachtet als überkauft bewertet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kel-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Kel-Aktie um -1,72 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit erhält die Kel-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse von Sentiment und Buzz deutet darauf hin, dass sich die Stimmung unter Anlegern in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Kel gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Kel-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.