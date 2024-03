Kel Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Kel wird derzeit mit einem Kurs von 1913 JPY gehandelt, was -0,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,02 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt derzeit eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Aktie von Kel. Die Diskussionen in den sozialen Medien und der Meinungsmarkt beschäftigten sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Kel, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 23,64 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Der RSI25 zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Kel in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Kel auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.