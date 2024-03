Kel Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Kel-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1854,77 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1894 JPY liegt, was einem Abstand von +2,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 1921,14 JPY liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,41 Prozent und somit zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Kel in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kel-Aktie zeigt auf, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein "Neutral"-Rating für Kel.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Kel veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Analyse der Anleger-Stimmung.