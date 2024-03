Kekrops Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktienanalyse des Unternehmens Kekrops zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,39 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 1,485 EUR beträgt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +6,83 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 1,59 EUR, was einem Abstand von -6,6 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale. Mit einem RSI-Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet wird. Somit ergibt sich für den RSI insgesamt eine neutrale Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die überwiegend privaten Nutzer haben in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.