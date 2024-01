Keiyo Gas Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Keiyo Gas betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 23,08 Punkte, was darauf hinweist, dass Keiyo Gas derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,18 eine überverkaufte Situation an, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung zustande kommt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Keiyo Gas-Aktie ein Durchschnitt von 2485,99 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2711 JPY, was einem Unterschied von +9,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche positive Entwicklungen, wodurch auch hier jeweils eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Keiyo Gas war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen keine starken Veränderungen in der Stimmung für Keiyo Gas. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in diesem Zeitraum unauffällig. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

