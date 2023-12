Keiyo Gas Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Keiyo Gas bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Keiyo Gas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2475,62 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2613 JPY (Unterschied +5,55 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2464,64 JPY) liegt mit einem Unterschied von +6,02 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Keiyo Gas-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keiyo Gas-Aktie zeigt einen Wert von 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (27,03) bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Keiyo Gas.