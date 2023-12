Keiyo Gas Aktie: Quo vadis?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt ein neutrales Bild für die Keiyo Gas-Aktie. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität zeigen keine signifikanten Veränderungen im vergangenen Monat, weshalb wir dieses Rating als "Neutral" bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2470,34 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2486 JPY weicht um +0,63 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 2462,62 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,95 Prozent) liegt. Somit erhält die Keiyo Gas-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass Keiyo Gas überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Keiyo Gas-Aktie also ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Keiyo Gas-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet haben. Die Themen, die diskutiert wurden, waren ebenfalls überwiegend neutral, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Messung des Sentiments und der Buzz eine neutrale Einstufung für die Keiyo Gas-Aktie.