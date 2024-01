Keiyo Gas Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Keiyo Gas in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Keiyo Gas-Aktie ein Durchschnitt von 2485,99 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2711 JPY, was einem Unterschied von +9,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 2487,58 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+8,98 Prozent), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Keiyo Gas-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass Keiyo Gas momentan überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 22,18 im überverkauften Bereich, weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Keiyo Gas. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.