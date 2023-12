Keisei Electric Railway Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Keisei Electric Railway war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verliehen, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Keisei Electric Railway liegt bei 19,4 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Keisei Electric Railway eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Keisei Electric Railway-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5477,7 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6570 JPY deutlich darüber liegt (Unterschied +19,94 Prozent). Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6140,14 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Demnach wird die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Außerdem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was darauf hindeutet, dass weniger über Keisei Electric Railway gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.