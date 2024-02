Keisei Electric Railway Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Keisei Electric Railway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5882,07 JPY und einen aktuellen Kurs von 7141 JPY, was eine Abweichung von +21,4 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6721,04 JPY über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von +6,25 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Keisei Electric Railway ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Keisei Electric Railway-Aktie einen RSI7-Wert von 12,71, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 47,42, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Keisei Electric Railway insgesamt als "Gut"-Wert anzusehen.