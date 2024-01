Keio Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI für Keio 4,16 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,7 an, dass Keio überverkauft ist. Insgesamt erhält Keio also eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf Keio üblich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Keio also auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Auch die Beobachtung der Kommunikation auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Meinung zu Keio positiv ist. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Neutral" Bewertung. Insgesamt wird Keio hinsichtlich der Stimmung also als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Keio mit -1,64 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 4344,78 JPY und einem Abstand von +6,89 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Aktienkurs von Keio also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.