Keio Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Keio-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Dabei fällt auf, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was eine Gesamtbewertung als "Schlecht" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keio-Aktie liegt aktuell bei 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und liegt bei 35,67, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Hingegen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Keio diskutiert wurde. Allerdings sind in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund. Dennoch hat eine automatische Analyse ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Keio insgesamt eine "Gut"-Bewertung.