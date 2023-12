Keio Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Keio liegt bei 46,69, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 36,31, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Keio.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Keio zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung für Keio.

Auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert haben. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, die zu einer positiven Handelssignalbewertung führen. Insgesamt wird Keio daher hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Keio bei 4726,49 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4370 JPY liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,54 Prozent. Der GD50 liegt bei 4327,52 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Keio.