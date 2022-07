Kein genereller Preisverfall im Luxusuhrenmarkt: Chrono24 nennt Gewinner und Verlierer / Größter Marktplatz für Luxusuhren analysiert weltweit die Preisentwicklung und Trends

Karlsruhe (ots) -"Crypto Meltdown Claims Rolex and Patek Philippe as Victims" - der Einbruch bei Kryptowährungen habe Rolex und Patek Philippe als Opfer, so titelten die Finanzexperten von Bloomberg Anfang Juli dieses Jahres. Das kann auch Chrono24, international größter Marktplatz für Luxusuhren, bestätigen: "Wir erleben im Augenblick eine Konsolidierung des Marktes - es gibt mehr Angebot und damit sinken die Preise. Das über lange Zeit sehr limitierte Angebot an Unicorn- oder Trophy-Uhren wie der Patek Philippe Nautilus 5711A oder der Rolex Daytona ist mittlerweile deutlich größer und damit werden die einzelnen Uhren günstiger. Gleichzeitig verzeichnen wir allerdings im ersten Halbjahr auf Chrono24 eine deutliche Steigerung des Handelsvolumens von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was sowohl aus bei einigen Modellen steigenden Preisen als auch zunehmenden Verkäufen resultiert. Die aktuelle Preisentwicklung gibt daher möglicherweise eine gute Einstiegschance in den Uhrenmarkt", analysiert Tim Stracke, Co-CEO von Chrono24. Der Marktplatz gilt als weltweit transparenteste Plattform über die Marktpreise von Luxusuhren, die Marktdaten basieren aktuell auf mehr als 507.000 Uhren aus 129 Ländern, die bei Chrono24 im Angebot sind.Homogenere Preise innerhalb der ModellfamilienDie erzielten Preise sind zwar in den letzten Wochen zurückgegangen, liegen aber noch immer deutlich über dem Niveau der letzten Jahre: Wurde eine Patek Philippe Nautilus 5711A - Neupreis 35.000 US-Dollar - noch im ersten Quartal für bis zu 240.000 US-Dollar verkauft, betragen die aktuellen Preise ca. 190.000 US-Dollar, mehr als das Fünffache des Listenpreises. Damit bekommen die einzelnen Kollektionen auch wieder homogenere Preise: "In den letzten Monaten sind vor allem Preise für einzelne Modelle aus bestimmten Kollektionen extrem gestiegen, während sehr ähnliche Uhren - zum Beispiel die Patek Philippe Nautilus 5712/1A mit Mondphasenanzeige - im Vergleich deutlich weniger Wertzuwachs verzeichnen konnten. Insofern findet aktuell auch eine Anpassung und Homogenisierung der Preise innerhalb der Modellreihen statt", erläutert Chrono24-Chef Tim Stracke. Das Unternehmen wird in Kürze eine detaillierte Studie auf der Basis der weltweiten Daten vorstellen.Andere Marken verzeichnen deutliche SteigerungenDie aus den letzten Monaten resultierende Verknappung von Trophy-Uhren, wie der Rolex Daytona oder der Submariner, der Patek Philippe Nautilus oder der Audemars Piguet Royal Oak, haben zudem bewirkt, dass auch andere Hersteller plötzlich in den Fokus der Sammler getreten sind: "Wir sehen anhand unserer Daten deutliche Preissprünge nach oben bei Uhren wie der Girard-Perregaux Laureato. Die Nachfrage nach praktisch allen Modellen aus der Omega Speedmaster-Kollektion ist deutlich gestiegen ebenso wie die Verkaufspreise, was auch an dem enormen Publicity-Erfolg der Moonswatch - einer Kooperation von Swatch und Omega - liegt. Uhren von Cartier und Breitling sind gleichermaßen deutlich in Preis und Nachfrage gestiegen", sagt Tim Stracke von Chrono24. Ebenfalls gestiegen ist laut Chrono24 die Nachfrage nach kleineren, unabhängigen Marken wie H. Moser & Cie. oder Czapek & Cie. Das generelle Wachstum im Luxusuhrensegment ist demnach ungebrochen, für das zweite Halbjahr erwartet Chrono24 eine weitere Steigerung der Verkaufsquote."Chrono24 - The World's Watch Market" ist seit 2003 ein weltweit führender Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit ca. 500.000 Uhren von mehr als 3.000 Händlern aus über 100 Ländern und über 30.000 Privatverkäufern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Einzelbesucher pro Monat. 2020 erzielte Chrono24 ein Wachstum beim Transaktionsvolumen von über 30 % mit monatlichen Kaufanfragen im sechsstelligen Bereich. Mit einem großen kombinierten weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren bietet Chrono24 ein umfassendes Serviceportfolio, das es Käufern und Verkäufern ermöglicht, ihre Transaktionen in einer vertrauenswürdigen Umgebung abzuwickeln. Das weltweite Support-Team bietet Unterstützung per E-Mail oder Telefon in 15 verschiedenen Sprachen. Chrono24 beschäftigt fast 400 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Karlsruhe, Berlin, New York und Hongkong.www.chrono24.comPressekontakt:Weitere Informationen: Chrono24 GmbH,Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Deutschland,Tel.: +49 721 96693-0, E­­-Mail: info@chrono24.com,Web: www.chrono24.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Chrono24, übermittelt durch news aktuell