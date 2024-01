Keihin Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,18, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Keihin -Minato-ku Tokyo Japan also ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Keihin -Minato-ku Tokyo Japan eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Keihin -Minato-ku Tokyo Japan eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Keihin -Minato-ku Tokyo Japan wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie ein Durchschnitt von 1755,56 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1753 JPY, was einem Unterschied von -0,15 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nahe dem letzten Schlusskurs eine geringe Abweichung, was zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt. Insgesamt erhält die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse.