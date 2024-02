Keihin Aktie: War das schon alles?

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Keihin -Minato-ku Tokyo Japan intensiv diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt wurde die Stimmung rund um Keihin -Minato-ku Tokyo Japan als "neutral" bewertet. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1798,32 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1959 JPY weicht somit um +8,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1840,36 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +6,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält ebenfalls ein "gut"-Rating. Somit wird die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigte sich in den letzten Wochen kaum eine Veränderung in der Internet-Kommunikation über Keihin -Minato-ku Tokyo Japan. Daher erhielt die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutralen" Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie zeigte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "neutral"-Bewertung erhält. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (37,73) ergab eine "neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "neutral"-Rating für die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie.