Keihin Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Keihin -Minato-ku Tokyo Japan eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1744,87 JPY liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einordnung führte. Der Aktienkurs selbst lag bei 1735 JPY, was einem Abstand von -0,57 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich ein neutraler Wert von -4,96 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertung durch private Nutzer in den sozialen Medien ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Aktie von Keihin -Minato-ku Tokyo Japan in den letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 57, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergab einen neutralen Wert von 58,79. Somit lässt auch die RSI-Bewertung die Aktie insgesamt neutral erscheinen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Keihin -Minato-ku Tokyo Japan basierend auf verschiedenen Faktoren.