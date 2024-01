Keihin Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse für die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 liegt bei 1755,56 JPY, was einer Abweichung von -0,15 Prozent vom aktuellen Kurs (1753 JPY) entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 1776,5 JPY um -1,32 Prozent vom aktuellen Kurs abweichend, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Keihin -Minato-ku Tokyo Japan in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation, jedoch wurde verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen haben sich in den letzten 30 Tagen nicht bedeutend verändert.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 51,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.