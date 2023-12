Keihin Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die technische Analyse der Keihin-Minato-ku Tokyo Japan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 1750,92 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1761 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1799,16 JPY liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses (-2,12 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Keihin-Minato-ku Tokyo Japan-Aktie im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von 30,3 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 von 50 führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Keihin-Minato-ku Tokyo Japan gemäß der Anlegerstimmung als neutral einzustufen.