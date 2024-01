Keihanshin Building Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Keihanshin Building wurde der 7-Tage-RSI auf 35,29 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 42,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Keihanshin Building mit 1422 JPY derzeit +2,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung bei Keihanshin Building in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Keihanshin Building-Aktie ein "Neutral"-Rating.