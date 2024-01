Keihanshin Building Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Keihanshin Building in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Keihanshin Building bei 44,74 liegt, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Keihanshin Building beschäftigt hat.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Keihanshin Building bei 1277,9 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1405 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1387,26 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Keihanshin Building daher eine Gesamtbewertung von "Gut".