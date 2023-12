Keihanshin Building Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Keihanshin Building, ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 46,46 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert mit 42,27 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Keihanshin Building-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Keihanshin Building von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Keihanshin Building in Social Media zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Keihanshin Building unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Keihanshin Building von 1406 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er sich mit +11,15 Prozent Entfernung vom GD200 (1265 JPY) befindet. Der GD50 liegt bei 1374,36 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,3 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Keihanshin Building-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.