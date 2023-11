Keihanshin Building Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und setzt sie in Relation zueinander. Für die Keihanshin Building-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz liefert die längerfristige Untersuchung der Online-Kommunikation wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität für Keihanshin Building ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung abgeleitet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hier betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Keihanshin Building-Aktie beträgt derzeit 1253,51 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1367,58 JPY, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Keihanshin Building auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse der Kommentare und Erkenntnisse zu Keihanshin Building zeigt eine neutrale Stimmung, sowohl in Bezug auf die Nutzer der sozialen Medien als auch auf die behandlten Themen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Stimmung in Bezug auf Keihanshin Building als "Neutral" zu bewerten.