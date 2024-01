Keifuku Electric Railroad Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Keifuku Electric Railroad eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Keifuku Electric Railroad daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Keifuku Electric Railroad-Aktie ein Durchschnitt von 4254,95 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4950 JPY (+16,34 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4777,6 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Keifuku Electric Railroad also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Keifuku Electric Railroad eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 41,67 und der RSI25 37,16, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Keifuku Electric Railroad.