Keifuku Electric Railroad Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussion, während an den beiden anderen Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger auch in Bezug auf das Unternehmen Keifuku Electric Railroad. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den sozialen Netzwerken ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Keifuku Electric Railroad zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Keifuku Electric Railroad-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 4768,18 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 6090 JPY liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 5637,6 JPY ebenfalls über dem Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Keifuku Electric Railroad-Aktie liegt bei 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 34,27, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit wieder ein "Schlecht"-Rating für die Keifuku Electric Railroad-Aktie.