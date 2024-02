Keifuku Electric Railroad Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Keifuku Electric Railroad festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Keifuku Electric Railroad daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Keifuku Electric Railroad-Aktie beträgt 82, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurden die vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare und Wortmeldungen zu Keifuku Electric Railroad abgegeben. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Keifuku Electric Railroad derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4538,03 JPY, während der Kurs der Aktie bei 5460 JPY liegt, was einer Abweichung von +20,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5148,7 JPY zeigt eine Abweichung von +6,05 Prozent und wird daher als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt wird Keifuku Electric Railroad auf Basis der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.